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Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:34

Yusuf Yazıcı'ya Ajax kancası! Yeni Ziyech olacak

Yusuf Yazıcı’ya Ajax kancası! Yeni Ziyech olacak

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Yazıcı'nın adı Hollanda devi Ajax ile anılıyor.

Hollanda Eredivisie'de kötü bir sezon geçiren ve ligde bitime iki hafta kalan 5. sırada bulunan Ajax, gelecek sezon için hem yeni bir teknik direktör hem de sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu arıyor. Yeni hocasını önümüzdeki hafta açıklaması beklenen Hollanda takımının gündeminde, bir dönem Alanyaspor ve Karagümrük'ü de çalıştıran Nice Teknik Direktörü Francesco Farioli ve son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve bir yıldan fazla bir süredir boşta olan Graham Potter var.

Hollanda basınından Voetbalzone, Ajax'ın yeni sağ kanatı için 10 aday belirlerken Yusuf Yazıcı'ya da listede yer verdi. Haberde, Yusuf'un Lille ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılarak "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki futbolcunun teknik özellikleriyle ilgili olarak ise "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumu yapıldı.

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Yusuf Yazıcı'ya Ajax kancası! Yeni Ziyech olacak
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