Büyük tartışma!

Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Kongresi öncesi'un dün manşete taşıdığı, "Tüzük Gerilimi" haberi büyük yankı buldu. Hazırlanan tüzük taslağı üzerinde seçme seçilme, üyelik, gayrimenkul satışı, disiplin suçları, başkanın görev süresi gibi birçok maddede de yapılacak düzenleme tartışma yaratırken(BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ – HUKUKÇU)tadilatı için 2020'de kurul oluşturulup çalışmalar yapılmış ve rafa kaldırılmış. Biz 3 Aralık 2023'te göreve gelince bu kurulu tekrar faliyete geçirdik. Yönetimden ben, Kadir Kılıç, Ekrem Keçoğlu ve Cüneyt Sezgin kurula eklendik. Daha önce divan, denetim, disiplin ve sicil kurullarıyla birlikte genel kurul üyeleri de vardı. Prof. Dr. Dursun Arıkboğa'nın daha önceden yaptığı çalışmaları tamamladık. Bu mevcut yönetimin değil, Beşiktaş'ın tüzüğüdür. Bizim yaptığımız tüzüğü bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse yapmadı. Biz taslağı yayınladık.Sanırım tam olarak ya da doğru okunmuyor. Bizim tüzüğümüzde 'gayrimenkuller satılıyor' maddesi var gibi konuşuluyor ama böyle bir maddemiz yok.Mesela başkanımız tek imza ile dışarıda kulübü temsil yetkisine sahipken, yönetim kurulundan bir arkadaşımızın da imzası olacak şekilde temsili getirdi. Tüzüğe şöyle bir madde ekledik; 'Hiçbir yönetim kurulu 10 yıl üzerinde kiralama yapmasın, genel kuruldan yetki alsın' maddesi koyuyoruz. Bunu kimse konuşmuyor, tüzükte hiçbir şekilde yer almayan gayrimenkuller gündeme getiriliyor. Bunu anlamak çok zor. Biz 'Kulübümüze üye olamayacaklar şunlar, üye olsa bile bu yeterliliğe sahip olmayanlar çıkarılır' diyoruz. Bizim tüzüğümüz başta anayasamıza akabinde de yasalarımıza uygun bir şekilde hazırlanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığına da gönderilerek onay alınan bir tüzük.Gelen herkes Beşiktaş'ı, Beşiktaş için yönetsin istiyoruz. Bireysel hak ve özgürlükleri en ince ayrıntısına kadar özenle düzenledik. Uyarı cezasına şöyle bir madde koyduk, eğer arka arkaya iki yıl herhangi bir disiplin suçu işlenmezse af getirmiş olduk. Bütün bunlar varken iyi bir şekilde okunmadığını düşünüyorum.Her kurula hem asil hem yedek olmak üzere 1 kadın üye zorunluluğu getirdik.(BEŞİKTAŞ GENEL KURUL ÜYESİ – HUKUKÇU)hazırlanırken Dernekler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na aykırı bir şekilde teamül ortaya konulursa, yürütmeyi durdurma kararıyla tüzük yenilenmesi iptal edilir. Hukukla çelişen tüzük olmaz. Bu Beşiktaş'ta da olmaz, Tahtakalespor'da da olmaz. Tüzükte 'Kısa dönem için seçilen başkan, daha sonra üç tam dönem seçilebilir' deniyor. Bu kanunlara aykırı. Olağanüstü seçimle de gelsen bir dönem gider, üç dönem kuralı var, kısa ya da tam dönem ayrımı olmaz, böyle bir değişiklik yapılamaz.Kulüplerde dernek yönetimleri istediği gibi mal artışı yapabilir, malları kiralarken de danışmak zorunda değil fakat mal varlığını eksiltici her bir işlem için ayrı ayrı genel kurula gitmesi gerekir. Tapu, mal eksiltirken genel kurula gitmesi gerekir. Toplu bir yetki verilemez. Yönetim kurullarına 'İstediğin gibi gayrimenkul satabilirsin' denemez. Aynı şekilde kat karşılığı hisse paylaşımları da bu esasa dahildir.Genel Kurul irade noksanlığıyla, irade eksikliğiyle hatalar yapıldı. Beşiktaş'ın bir Fulya faciası daha yaşayacak canı, nefesi yok. Bunu yapacak olanların gayretinden, iyi niyetinden, ahlâkından şüphem yok fakat her tapu satışında, mal paylaşımı işleminde genel kurula gidilmesi, projenin incelenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Genel kurula üyelikte kolaylık sağlanması, referans imzaların azaltılması hiç problem değil, katılım artsın. Önemli olan genel kurula üyeliklerde başvuruların teyidi, araştırılması lazım. Yoksa Beşiktaş Genel Kurul üyeliği kötü niyetli kullanılır. Beşiktaş giriş ücretinin artırılması lazım. Samimi Beşiktaşlıların Beşiktaş'a fayda sağlaması gerek.maç bileti almaz, herkes bedava bekler. Geçen mali kurulda giriş ücretleri 20 bine çıkarıldı fakat bu, her nedense hukuka aykırı olarak mayısa ertelendi. Şimdi ise aralık ayına ertelenmesi tüzüğe konuluyor.Yönetim, bunu hukuka aykırı şekilde Mayıs'a bıraktı, şimdi de Aralık'a ertelemeye çalışıyor. Bu husus maalesef içimizi acıtıyor.