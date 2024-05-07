Cengiz Ünder hayal kırıklığı yarattı!

KONYASPOR MAÇINDA NET BİR POZİSYONU GOLE ÇEVİREMEDİ

Dün oynanan Konyaspor maçının 53. dakikasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren 26 yaşındaki Cengiz Ünder, futboluyla sınıfta kaldı. Duran toplar ve kornerleri çok kötü kullanan Cengiz, 90+8. dakikada ise kader anlarından birinde başroldeydi. Ceza alanı içinde topu müsait durumda önünde buldu. Şutunda kaleciye takılan Cengiz, sarı-lacivertli taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe ile 32 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.