Cimbom’un sönmeyen yıldızları göz dolduruyor! Dries Mertens’ten taraftara müjdeli haber...

Savunmasının yanında skorer özelliğiyle fark yaratan Abdülkerim Bardakcı, attığı 7 golle 12 yıllık profesyonel hayatının ağları en fazla sarstığı dönemini geçiriyor. Tüm kulvarlarda fileleri en az 1 kez buldu.

MERTENS 1 YILLIK İMZA ATACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, görüşme masasına oturuyor. Belçikalı oyuncu için eski kulübü Napoli de zaman zaman nabız yoklasa da en ciddi durumdaki teklif G.Saray'dan geldi.

Sarı-kırmızılılar, 37 yaşındaki hücumcunun 4 milyon Euro'luk yıllık kazancının çok daha altında bir teklif ile 1 yıl daha kontrat uzatmak istiyor. Yıldız futbolcu ile bizzat başkan Dursun Özbek'in görüşeceği öğrenildi.



