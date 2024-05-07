Fenerbahçe taraftarından istifa çağrısı!

Önce Türkiye Kupası'na, sonra Avrupa'ya veda eden, Şanlıurfa'daki Süper Kupa finaline de çıkmayarak ezeli rakibi Galatasaray'a kupayı veren Fenerbahçe'de, Konyaspor beraberliği isyanı doruk noktasına çıkardı.

TARAFTAR ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertli taraftarların hedefinde başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal vardı… Fenerbahçe taraftarı, her iki isme de "Hemen istifa edin ve bu takımdan gidin" diyerek binlerce mesaj paylaştı.

Futbolseverlerin tepkisi Türkiye'de sosyal medyada gündeme otururken, özellikle de başkan Koç'a, "Kongrede sakın aday olma. 6 sezondur yüzümüz gülmüyor" diyerek öfkelerini dile getirdiler.

İsmail Kartal içinse "Sen bu takımın hocası değilsin. Fenerbahçe'nin geleceği için derhal istifa etmelisin. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Yeniden yapılanma hemen başlasın. Kartal, Kayseri maçına çıkmasın" ifadelerini kullandılar. Ayrıca büyük bir kitle, Kayserispor müsabakasında yönetimi ve Kartal'ı protesto edeceklerini bildiren mesajlar paylaştı.