Galatasaray’ın yeni çilingiri: Hakim Ziyech

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalacağını açıkladığı Hakim Ziyech, sezonun finalinde forma girdi. Kasımpaşa, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'in ardından Sivasspor maçında tabelayı değiştiren oyuncunun, sarı-kırmızılı takım adına kritik anlarda sorumluluk aldı.

Galatasaray'ın skor olarak geride, berabere ve tek farkla önde olduğu bölümlerde sahneye çıkan Faslı yıldız, uzaktan şutları ve öldürücü paslarıyla rakiplerini çözdü. Başarılı oyuncunun bu performansı sonrasında takım arkadaşlarından 'Çilingir' yakıştırması yapıldı. 31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ligde attığı 5 golün dördünü ceza sahası dışından kaydetmeyi başardı.



ALTI GOLE 2 GÜN İZİN

Sivasspor'u Aslantepe'de 6-1 yenen Galatasaray'da oyuncular, 2 gün izinle ödüllendirildi. Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları yarın başlayacak. Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarıkırmızılılar tam kadro çalışacak.