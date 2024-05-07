Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Süper Lig’e yükselmeyi güzel şekilde başardık

Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmandan önce yaptığı açıklamada, bu sezonu iyi bir şekilde bitirdiklerini, başta oyuncular olmak üzere herkesin katkısıyla Süper Lig'e yükseldiklerini söyledi. Göztepe'ye göreve geldiği ilk zamanlarda stadın yarı yarıya dolduğunu hatırlatan Stoilov, "Bunu bizim kesinlikle tam olarak doldurmamız ve kapalı gişe oynatmamız gerekiyordu. Futbol tarzımızı biraz değiştirdik. Daha atak, daha agresif bir oyun oynamak istedik ve bununla ilgili de oyuncularımızla çalışmalar yaptık. Oyuncularımız ne istediğimizi çok iyi bir şekilde anladılar ve son 10 maçı da taraftarlarımızla kapalı gişe oynadık" dedi.

"AKLIMDA PLAN VARDI"

Stoilov, taraftarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Futbolda zor günler de var, onların her zaman bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Futbolda ne yapmayı biliyorsanız, aklınızda bir şeyler varsa istediklerinizi gerçekleştirmek daha kolaydır. Benim de zaten geldiğimde aklımda bir plan vardı. Daha önce çalıştığım kulüplerde de planım hazırdı ve planımın üzerine çalışmaları gerçekleştirdim daha sonra da başarı geldi."

"BERABERLİK İYİ SONUÇ OLMAZ"

Stoilov, kazanmayı sevdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Benim için beraberlik hiçbir zaman iyi bir sonuç olmadı. Bunu oyuncularıma da aynı şekilde hiçbir zaman kabul edilmeyeceğini ilettim. Oyuncularım da zaten bu dediğim şeylere sahip, bunu kalbinde hisseden oyuncular. Zaten onların da desteğiyle bir birlik olduk ve bununla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı ve bu sonuçlarla beraber yolumuza her gün güçlenerek devam ettik. Dediğim gibi benim hoca olarak en önemlisi oyuncularıma her gün daha iyi olmaları için zorlamamdı. Çünkü ben onlar geliştiği zaman iyi olurum ama gelişmezlerse iyi olmam."