Son dakika haberi: Beşiktaş'ta "Tüzük Gerilimi"! SABAH Spor hukukçulara sordu

Tüzüğe şöyle bir madde ekledik; 'Hiçbir yönetim kurulu 10 yıl üzerinde kiralama yapmasın, genel kuruldan yetki alsın' maddesi koyuyoruz. Bunu kimse konuşmuyor, tüzükte hiçbir şekilde yer almayan gayrimenkuller gündeme getiriliyor. Bunu anlamak çok zor. Biz 'Kulübümüze üye olamayacaklar şunlar, üye olsa bile bu yeterliliğe sahip olmayanlar çıkarılır' diyoruz. Bizim tüzüğümüz başta anayasamıza akabinde de yasalarımıza uygun bir şekilde hazırlanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığına da gönderilerek onay alınan bir tüzük. Bizler geçiciyiz, Beşiktaş ilelebet var olacaktır. Gelen herkes Beşiktaş'ı, Beşiktaş için yönetsin istiyoruz. Bireysel hak ve özgürlükleri en ince ayrıntısına kadar özenle düzenledik. Uyarı cezasına şöyle bir madde koyduk, eğer arka arkaya iki yıl herhangi bir disiplin suçu işlenmezse af getirmiş olduk. Bütün bunlar varken iyi bir şekilde okunmadığını düşünüyorum. Umarım genel kurulda bu yaptığımız değişiklikler kabul edilerek geçer. Her kurula hem asil hem yedek olmak üzere 1 kadın üye zorunluluğu getirdik.

DERVİŞ YILDIZ: HUKUKLA ÇELİŞEN TÜZÜK OLMAZ!

Tüzük hazırlanırken Dernekler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na aykırı bir şekilde teamül ortaya konulursa, yürütmeyi durdurma kararıyla tüzük yenilenmesi iptal edilir. Hukukla çelişen tüzük olmaz. Bu Beşiktaş'ta da olmaz, Tahtakalespor'da da olmaz. Tüzükte 'Kısa dönem için seçilen başkan, daha sonra üç tam dönem seçilebilir' deniyor. Bu kanunlara aykırı. Olağanüstü seçimle de gelsen bir dönem gider, üç dönem kuralı var, kısa ya da tam dönem ayrımı olmaz, böyle bir değişiklik yapılamaz. Kulübün ilk tüzük taslağında 'GYO' deniliyordu, onu değiştirdiler. Kulüplerde dernek yönetimleri istediği gibi mal artışı yapabilir, malları kiralarken de danışmak zorunda değil fakat mal varlığını eksiltici her bir işlem için ayrı ayrı genel kurula gitmesi gerekir. Tapu, mal eksiltirken genel kurula gitmesi gerekir. Toplu bir yetki verilemez. Yönetim kurullarına 'İstediğin gibi gayrimenkul satabilirsin' denemez. Aynı şekilde kat karşılığı hisse paylaşımları da bu esasa dahildir. Beşiktaş, bir Fulya faciası yaşadı. Genel Kurul

irade noksanlığıyla, irade eksikliğiyle hatalar yapıldı. Beşiktaş'ın bir Fulya faciası daha yaşayacak canı, nefesi yok.