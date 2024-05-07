Trabzonspor’da Trezeguet olmadan olmuyor!

Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez kazanmak için gözünü kararttı. Karadeniz ekibi ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp iki kez de Süper Kupa zaferi yaşayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu defa şampiyonluk istiyor. Bu arada Fırtına 15 kez kupada final oynadı, hedef ise 16. final mücadelesine çıkmak...