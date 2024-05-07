Trabzonspor’da Trezeguet olmadan olmuyor!

Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez kazanmak için gözünü kararttı. Karadeniz ekibi ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp iki kez de Süper Kupa zaferi yaşayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu defa şampiyonluk istiyor. Bu arada Fırtına 15 kez kupada final oynadı, hedef ise 16. final mücadelesine çıkmak...
10'SUZ OLMUYOR
Trezeguet'nin sezonu kapatması şokuyla sarsılan Trabzonspor, Mısırlı oyuncusunun forma giyemediği maçlarda sıkıntı yaşıyor. Trezeguet'siz ligde bu sezon 11 maça çıkan Karadeniz ekibi, bunların sadece 5'ini kazanırken galibiyet oranı %45'te kaldı. Yıldız futbolcu olmadan 17 gol atabilen Fırtına, 1.5 gol ortalaması ile 1.5 puan tutturabildi.
Tecrübeli ismin oynadığı karşılaşmalarda ise Trabzonspor özellikle son haftalarda sonuca bir hayli kolay gidiyor. Mısırlı kanat oyuncusuyla 24 müsabakada 13 defa yüzü gülen Fırtına, yüzde 54.1 kazanma değeri tutturdu. Bu maçlarda fileleri 44 kez havalandıran Trabzonspor, 1.84 gol ortalaması yakaladı ve 1.71 puan ortalamasına ulaştı.