Galatasaray, kasasını şampiyonlukla dolduracak

ŞİMDİYE KADAR YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRA HAK ETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümde yaklaşık 200 milyon lira para ödülünü garantiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı.

"Cimbom" söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.