Galatasaray’da Mertens’in yanına bir 10 numara transferi daha!

Takipçisi Fenerbahçe'nin Konya'da takılmasıyla puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray, şampiyonluk havasına girdi. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı kulüp ilk olarak iç transferi bitirdi.

Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in sözleşmesini uzatan Galatasaray'da sıra Mertens'e geldi. 37 yaşındaki Belçikalı yıldızla bu hafta içinde masaya oturulacak ve anlaşma sağlanacak. Mertens'e Galatasaray bir yıl için 3 milyon Euro teklif edecek. Tecrübeli futbolcu ise 4 milyon Euro yıllık ücret talep ediyor.



MALİYETİ YÜKSEK OLAN RAFA SİLVA LİSTE DIŞI

Dries Mertens'le devam kararı alan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferinden ise vazgeçmeyecek. Bu bölgeye Mertens'ten daha genç bir isim Şampiyonlar Ligi için düşünülüyor. Bir süre önce temas kurulan Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva, yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıktı ve yeni 10 numara arayışı başladı.