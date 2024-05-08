Hakim Ziyech, Galatasaray’da kalıyor! Transfer onaylandı

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara ilettiğini aktardı.

Haberde yer alan detayda 31 yaşındaki futbolcunun Chelsea'ya geri dönmeyeceği ve kalıcı olarak Galatasaray'da kalacağı detayına yer verildi.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray forması ile 21 maçta süre alırken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in çok iyi durumda olduğunu ve yeni sezonda da kendisiyle devam etmek istediklerini dile getirmişti.

