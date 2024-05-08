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Giriş Tarihi: 8.5.2024 10:53 Son Güncelleme: 8.5.2024 11:05

PFDK'den Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza!

PFDK’den Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük'te forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye 5 maç men ve 65 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

Kurulun aldığı karar şöyle;

"VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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PFDK'den Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza!
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