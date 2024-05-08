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Giriş Tarihi: 8.5.2024 13:11

Son dakika haberleri: Okan Buruk, takımı uyardı! Rehavet istemiyor

Son dakika haberleri: Okan Buruk, takımı uyardı! Rehavet istemiyor

Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farka rağmen rehavet istemiyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da futbolcularına yine konsantrasyon uyarısı geldi. Son viraja girilirken temkini elden bırakmayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da en ufak bir rehavet havası bile görmek istemediğini belirtti.

Tecrübeli hoca, öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor. (Fanatik)

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Son dakika haberleri: Okan Buruk, takımı uyardı! Rehavet istemiyor
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