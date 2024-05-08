Son dakika haberleri: Okan Buruk, Wilfried Zaha’nın üstünü çizdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar düşme hattında yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılarda bu gelişmelerin yanı sıra geleceğe yönelik transfer çalışmaları da hız kazandı. Son haftalarda formasından uzak kalan Zaha için ise yönetim son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.