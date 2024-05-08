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Giriş Tarihi: 8.5.2024 12:01

Son dakika haberleri: Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın üstünü çizdi!

Son dakika haberleri: Okan Buruk, Wilfried Zaha’nın üstünü çizdi!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda formasından bir süredir uzak olan Wilfried Zaha için karar verildi. Okan Buruk'un üstünü çizdiği isim için gelen teklifler değerlendirelecek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılar düşme hattında yer alan rakibini yenerek galibiyet serisini sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmelerin yanı sıra geleceğe yönelik transfer çalışmaları da hız kazandı. Son haftalarda formasından uzak kalan Zaha için ise yönetim son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, transfer konusunda kolaylık sağlayacak. (Fotomaç)

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Son dakika haberleri: Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın üstünü çizdi!
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