Beşiktaş’a Ghezzal ve Rashica’dan kötü haber!

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanan oyuncular Rachid Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem; Milot Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

GHEZZAL'IN KUPA FİNALİNE YETİŞMESİ BEKLENMİYOR

Cezayirli oyuncu Ghezzal'in 23 Mayıs'ta oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'ne de yetişmesi beklenmiyor.