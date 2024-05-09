Chelsea yeni genç yıldızını buldu: Estevao Willian

Yeni sezona kadrosunu hazırlamak için çalışmalara devam eden Chelsea, Brezilya devi Palmeiras'ta forma giyen Estevao Willian'ı transfer etmeye çok yakın. Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en değerli genç yeteneklerden biri olarak gösterilen Estevao Willian'ı 52 milyon sterlin karşılığında kadroya katmaya hazırlanıyor.

Göçmenlik yasaları Estevao'nun Nisan 2025'te 18 yaşına girene kadar Chelsea'ye katılmasının önüne geçerken, oyuncunun bu süreye dek Palmeiras'ta kalması bekleniyor. Evening Standard'a göre Chelsea yönetimi bu transfer için 30 milyon sterlinlik bir teklif yaparken, teklifin çeşitli bonuslarla beraber 52 milyon sterlini bulması bekleniyor. S