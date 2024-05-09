Edin Dzeko, kötü istatistikte zirveye oynuyor! Kaçan goller saç baş yoldurdu

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin (23) gerisinde yer aldı. Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son Konyaspor mücadelesinde 4 net fırsatta çerçeveyi tutturamayan 37 yaşındaki santrfor, istenmeyen adam ilan edildi.

Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönen Bosnalı yıldız, bu değeriyle Süper Lig'in en kötü ismi olurken, Avrupa'nın da en çok gol kaçıran 3. oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Zirvede Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.

İDMANA ÇIKMADI

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. İki grup, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda çift kale maçlarla sona ererken sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'nun, antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Sosyal medyada 37 yaşındaki futbolcunun, 5 milyon Euro'luk imaj hakları için sarı-lacivertli kulübe ihtarname çektiği ve bu ücretin ödenmesini talep ettiği iddia edildi. İdmana çıkmama sebebinin de bu olduğu belirtildi.