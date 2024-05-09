Galatasaray, Mertens’te mutlu sona ulaştı!

Futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladığı sezonda coşup performansı uçuşa geçen Mertens, attığı ve attırdığı gollerle Galatasaray'a büyük katkı yapmaya devam ediyor.

Tecrübesini sahaya yansıtmayı sürdüren 37 yaşındaki 10 numaranın bir sezon daha kalmasını isteyen yönetim hedefine ulaştı. Yapılan görüşmelerde ikna edilen Belçikalı yıldız, yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Ailesi ile İstanbul'da çok mutlu olan tecrübeli oyuncuya 3 milyon Euro maaş artı bonus teklif edildiği ve her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.