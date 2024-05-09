Madrid’den kaçış yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün unutulmayacak bir maç oynandı. Real Madrid, Almanya'daki 2-2 biten müsabakanın rövanşında Bayern Münih'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle biterkenAncak hesaba katmadıkları bir isim vardı: Joselu…Böylece Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun- beyazlı takımda maçı yedek kulübesinde tamamladı.kozlarını paylaşacak.REAL Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez finale yükseldi. Kupa 1'i en çok kazanan takım olan İspanyol ekibi, Dortmund karşısına 15. defa bu sevinci yaşamak için çıkacak. Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti de Devler Ligi'nde 6 kezle en çok finale yükselen teknik adam ünvanına sahip.