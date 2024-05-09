Madrid’den kaçış yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün unutulmayacak bir maç oynandı. Real Madrid, Almanya'daki 2-2 biten müsabakanın rövanşında Bayern Münih'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken 68. dakikada Alphonso Davies, Bayern'i öne geçirdi.
Ancak hesaba katmadıkları bir isim vardı: Joselu… 81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu.
Böylece Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun- beyazlı takımda maçı yedek kulübesinde tamamladı. 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'ndaki finalde Arda'lı Madrid, Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile
kozlarını paylaşacak.
HEM HOCA HEM TAKIM REKORTMEN
REAL Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez finale yükseldi. Kupa 1'i en çok kazanan takım olan İspanyol ekibi, Dortmund karşısına 15. defa bu sevinci yaşamak için çıkacak. Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti de Devler Ligi'nde 6 kezle en çok finale yükselen teknik adam ünvanına sahip.