Meler yönetti, Fiorentina Atina hedefine ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Fiorentina, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalıp vizeyi aldı.
Belçika'da oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Ev sahibi takım, 20. dakikada Maxim De Cuyper ile 1-0 öne geçti. İtalyanlara beraberliği getiren golü 86'de penaltıdan Lucas Beltran kaydetti. Atina'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi Olympiakos-Aston Villa maçının galibi olacak.
Fiorentina, geçen sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 mağlup olmuştu.