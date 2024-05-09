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Giriş Tarihi: 9.5.2024

Meler yönetti, Fiorentina Atina hedefine ulaştı

Meler yönetti, Fiorentina Atina hedefine ulaştı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Fiorentina, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalıp vizeyi aldı. Belçika'da oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Ev sahibi takım, 20. dakikada Maxim De Cuyper ile 1-0 öne geçti. İtalyanlara beraberliği getiren golü 86'de penaltıdan Lucas Beltran kaydetti. Atina'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi Olympiakos-Aston Villa maçının galibi olacak. Fiorentina, geçen sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 mağlup olmuştu.
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Meler yönetti, Fiorentina Atina hedefine ulaştı
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