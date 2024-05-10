Arda Güler, İspanya kampındaki 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de yer aldı. Milli takımın teknik heyetiyle sohbet eden Arda, oyuncuların sorularını yanıtladı. Nüket Küçükel Ezberci de futbolculara hitaben bir konuşma yaptı.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaret için Arda Güler'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti.

14 yaş altı milli takım futbolcularına birer krampon hediye eden Arda, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına ekibin teknik heyet ve oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.