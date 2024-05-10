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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:49

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ortaya çıktı

Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Beşiktaş ve Trabzonspor'un kupayı müzesine götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

23 Mayıs'ta oynanacak olan finalde Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan birinin kupayı götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos'ta, rövanşı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakipler...

AJAX (HOLLANDA)
BRAGA (PORTEKİZ)
LASK LİNZ (AVUSTURYA)
MOLDE (NORVEÇ)
VIKTORIA PLZEN (ÇEKYA)
UNION ST.GILLOISE (BELÇİKA)
PARTIZAN (SIRBİSTAN)
SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ)
SHERIFF (MOLDOVA)
MALMÖ (İSVEÇ)
APOEL (GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ)

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ortaya çıktı
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