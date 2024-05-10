Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri ortaya çıktı

23 Mayıs'ta oynanacak olan finalde Beşiktaş ya da Trabzonspor'dan birinin kupayı götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılmaya hak kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'nun ilk maçı 22 Ağustos'ta, rövanşı ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte muhtemel rakipler...

AJAX (HOLLANDA)

BRAGA (PORTEKİZ)

LASK LİNZ (AVUSTURYA)

MOLDE (NORVEÇ)

VIKTORIA PLZEN (ÇEKYA)

UNION ST.GILLOISE (BELÇİKA)

PARTIZAN (SIRBİSTAN)

SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ)

SHERIFF (MOLDOVA)

MALMÖ (İSVEÇ)

APOEL (GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ)