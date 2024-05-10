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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:42

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya astronomik teklif!

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’ya astronomik teklif!

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'deki belirsizliklerin birçok yabancı futbolcuyu ayrılma noktasına getirdiği öne sürüldü. Başta Edin Dzeko olmak üzere bazı isimlere Arap ülkelerinden taliplerin olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını oldukça azalttı. Öte yandan Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı futbolcunun ayrılığı düşündüğü iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var. Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği haberde vurgulandı. Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcularla sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya astronomik teklif!
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