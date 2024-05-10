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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:08

Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğa bir adım uzakta

AA
Galatasaray, Süper Lig’de 24. şampiyonluğa bir adım uzakta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Galatasaray, ligin kalan bölümünde sırasıyla deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, iç sahada Fenerbahçe ve dışarıda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise içeride Mondihome Kayserispor, deplasmanda Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, ligin 36. haftasında Fatih Karagümrük müsabakasıyla şampiyonluğunu garantileyebilir. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçı kazanması durumunda, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Puan farkı korunarak veya kapanarak geçilmesi durumunda şampiyonluk heyecan son 2 haftaya taşınacak. O zaman da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 37. haftada RAMS Park'ta yapılacak derbi, düğümün çözülmesi için kritik önem kazanacak.

LİGDE 23. ŞAMPİYONLUKTA RAKİPSİZ
Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig'de 23 kez şampiyonluğa ulaştı. Ligde en fazla zafere ulaşan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 4 şampiyonluk önünde bulunuyor. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, bu sezonu da şampiyon tamamlaması durumunda 24. kez zafer turu atacak. "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör
1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
1970-71 Galatasaray Brian Birch
1971-72 Galatasaray Brian Birch
1972-73 Galatasaray Brian Birch
1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
1996-97 Galatasaray Fatih Terim
1997-98 Galatasaray Fatih Terim
1998-99 Galatasaray Fatih Terim
1999-00 Galatasaray Fatih Terim
2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
2005-06 Galatasaray Erik Gerets
2007-08 Galatasaray Cevat Güler
2011-12 Galatasaray Fatih Terim
2012-13 Galatasaray Fatih Terim
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2017-18 Galatasaray Fatih Terim
2018-19 Galatasaray Fatih Terim
2022-23 Galatasaray Okan Buruk

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Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğa bir adım uzakta
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