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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:40

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş için Ali Jasim söylentileri!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş için Ali Jasim söylentileri!

Son dakika Beşiktaş haberi: Kötü geçirdiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Beşiktaş'ın, Al-Kahrbaa Club forması giyen 20 yaşındaki sol kanat Ali Jasim ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi. IRAQFPG'de yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Al-Kahrbaa Club'de bulunan, şu anda Al-Quwa Al-Jawiya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Jasim'le ilgilendiğini öne sürdü.

Siyah-beyazlıların bir dönem Antalyaspor forması da giyen Jasim ile ilgili sezon sonunda bir hamle yapabileceği de haberin detaylarında yer aldı.

5 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı.

AVRUPA'DA FORMA GİYMEYE SICAK

Güncel verilere göre 300 bin euro değer biçilen oyuncunun yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. (Spor X)

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş için Ali Jasim söylentileri!
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