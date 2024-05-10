SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ryan Babel’den itiraf: Ayrılmayı hiç istemedim

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem oldu. İngiltere basınından Ladbrokes'a açıklamalarda bulunan Ryan Babel, Galatasaray'a transferinin istediği gibi gitmediğini ve Beşiktaş karşısında sahaya çıkmanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Ryan Babel açıklamasında, "Açıkçası Galatasaray'a transferim pek iyi gitmedi. Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum. Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" ifadelerini kullandı.

29 GOL ATIP, 12 ASİST YAPTI

Ryan Babel, 2016-2017 sezonu devre arasında imza attığı Beşiktaş'tan 2018-2019 sezonu devre arasında ayrılmıştı. Hollandalı futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş kariyerinde 89 maça çıkan Ryan Babel, 29 gol ve 12 asist üretmişti. Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel, 2022-2023 sezonu başında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. Ryan Babel, Galatasaray'da oynadığı dönemde Türkiye Süper Kupası'nı kazanan kadroda yer almıştı. Sarı-kırmızılı takımda 100 müsabakada şans bulan Ryan Babel, 17 kez rakip fileleri havalandırmış ve 8 asist yapma başarısı göstermişti. Ryan Babel, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor'da forma giydi.

