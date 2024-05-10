SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yönetimden Al Musrati’ye destek: Sana inanıyoruz

Rekor transferin başlangıç performansı taraftarı da memnun etmezken, Musrati'nin mental olarak da geri çekildiği bu nedenle teknik ekip ve idarecilerin devreye girdiği kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha ile görüşülürken kendisine duyulan güven yinelendi.

Musrati'ye bu düşüşün geçici olduğu ve takılı kalmaması gerektiği aktarılırken "Gelecek sezon sana çok ihtiyacımız olacak, şimdi kalan maçları iyi bitirelim. Sen bizim için önemli bir oyuncusun, beklentimiz de büyük. Kaliteni herkes biliyor, hep beraber toparlanacağız" ifadeleri kulüp idarecileri ve hocaları tarafından iletildi.