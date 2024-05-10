SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rafa Silva’nın gözü Katar’da

Benfica forması giyen Rafa Silva, Portekiz ekibine veda etmeye hazırlanıyor. 2016'da Braga'dan Benfica'ya imza atan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak. A Bola'da yer alan habere göre, Rafa Silva'nın yeni adresinin Katar ekibi Al Sadd olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Gelecek sezon için Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Silva ile İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'a transfer olmasının beklendiği kaydedildi. Rafa Silva'nın Al Sadd'tan yıllık 7.5 milyon Euro kazanacağı ve imza bonusu olarak 10 milyon alacağı öne sürüldü. Portekiz basınındaki haberde, Rafa Silva ve temsilcisinin bu konuda yorum yapmamakta ısrarcı olduğu hatırlatıldı. Benfica'da bu sezon 51 maçta süre bulan Rafa Silva, 20 gol attı ve 14 asist yaptı.

