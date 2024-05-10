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Giriş Tarihi: 10.5.2024 19:49

Ümraniyespor Giresunspor'a mağlup oldu

AA
Ümraniyespor Giresunspor’a mağlup oldu

TFF 1. Lig'de küme düşen Ümraniyespor, bugün evinde Giresunspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi. Ümraniyespor, TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım olmuştu.

Bitexen Giresunspor: Alperen Duman, Arda Kılıç (Dk. 86 Muhammed Miraç Çakıroğlu), Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 78 Ege Teomete), Lütfü Kara, Emre Nizam (Dk. 56 Şahin Dik), Furkan Arda Kabaca (Dk. 78 Berkay Özyazıcı), Muhammet Turhan (Dk. 56 Faruk Can Genç)

Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Eser, Cofie, Batuhan Arıcı, Atalay Babacan (Dk. 73 Yusuf Saitoğlu), İlhami Siraçhan Nas, Muhammed Mert, Bouali, Emre Demir, Kosoko (Dk. 46 Emrecan Bulut)

Goller: Dk. 22 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 36 Atalay Babacan (Ümraniyespor), Dk. 58 Mehmet Keskin (Bitexen Giresunspor)

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Ümraniyespor Giresunspor'a mağlup oldu
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