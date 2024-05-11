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Giriş Tarihi: 11.5.2024 21:46

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u aırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u aırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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