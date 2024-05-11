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Giriş Tarihi: 11.5.2024 15:39 Son Güncelleme: 11.5.2024 15:39

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria için şartlar zorlanacak

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria için şartlar zorlanacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Angel Di Maria'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda. Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu kalitesi ve tecrübesiyle birçok kulübün radarında.

Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonna MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın transferi şimdilik zor görünse de Siyah-Beyazlılar tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak. Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Angel Di Maria için şartlar zorlanacak
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