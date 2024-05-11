TFF’den Kayserispor’a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul yolculuğunda Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.