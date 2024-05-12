Kadıköy’de sıcak gece

Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi.
Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.
KARTAL İSTİFA EDEBİLİR
Alınacak sonuca göre istifa edebileceği yönünde iddialar da konuşulan İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. Yönetimin gelecek sezon kesin olarak yollarını ayırma kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının yakın çevresine takımın başında kırdığı önemli rekorlara rağmen kendisine yapılan eleştirilerden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği kaydedildi.
Zor olmasına rağmen takımını motive etmeye çalışan 62 yaşındaki teknik adamın, Kayserispor'u yenerek gelecek haftaki Galatasaray derbisine yarışı taşımalarını istediği bildirildi.
KAYSERİSPOR'A YILDIRIM ŞOKU!
Fenerbahçe maçı için dün İstanbul'a hareket eden Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Kayseri'ye zorunlu iniş yapılırken uçakta bulunan kimsede sağlık sıkıntısı olmadığı kaydedildi. Kafile bir süre havalimanında beklerken uçağa yapılan teknik bakımın ardından İstanbul'a geldi.
TÜRKİYE MOURİNHO'YU KONUŞTU
İsmail Kartal'ın yerine teknik direktör arayışlarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile kurulan teması dün manşetinden duyuran SABAH Spor,
gündeme damga vurdu. Yeniden aday olacağını açıklayan başkan Ali Koç'un isteği üzerine Portekizli hoca ile görüşen kulübün sportif direktörü Mario Branco, "Bizi bekle. Seçimden sonra şartları detaylı görüşelim"
mesajını iletmişti. Sarılacivertli camiada heyecan yaratan haber, kamuoyunda da büyük ses getirdi.