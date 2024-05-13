Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu. Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

17 MAYIS CUMA

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 MAYIS PAZAR

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)