Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Bu akşam tamamen bir facia

Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karagöl, "Maalesef bu akşam Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin ne olduğunu öğrenmek isteyenlerin izleyeceği bir maç oldu. İlk yarı hakemin yapmış olduğu tamamen taraflı ve yanlı kararlar Rey'in pozisyonunda kırmızı kart beklentimiz, sonrasında auta çıkan bir pozisyonu korner verip golü yememiz, Koita'nın pozisyonu sonrasında attığımız nizami golün iptal edilmesi, oyuncumuza verilen kırmızı kart, ikinci yarıda Rey'e yapılmış bir pozisyonda penaltının verilmemesi ve arkasından bütün ikili mücadelelerde rakip lehine verilen kararlar. Neresinden bakarsanız bakın bu akşam tamamen bir facia" dedi.

'SİVASSPOR'UN HAKKINI HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR YERDE YEDİRMEYİZ'

Aynı hakem tarafından hatalı kararlar verildiğini belirten Karagöl, "Federasyon yetkililerine ve MHK'ya sesleniyorum. Bu maçtan sonra bu hakeme vereceğiniz puanları göreceğiz. Bu hakem bizim Fenerbahçe maçını da katleden hakemdi. Bizi susturamazsınız. Sivasspor'un hakkını hiçbir zaman hiçbir yerde yedirmeyiz. Bu işi ya doğru yapsınlar ya da bıraksın, yapmasınlar. VAR hakemlerinin de her maçta yaptıkları belli. İlk yarıdaki Başakşehir maçında da bize yine buna benzer kararlar vererek maçı döndürdünüz ve üç puanı gerekli yerlere aldırdınız. Yeter bizimle uğraşmayın. Bizle uğraşan sonunda cezasını Allah tarafından görür. Bu işte hak var. Bizim iddiamız olsun olmasın. Her takımın, 20 kulübün hepsine eşit adil maç yönetin. Böyle rezillik olmaz. Bu adamlar nasıl çıkıyor da maçtan sonra evlerinde rahat rahat uyuyorlar? Hiç utanmıyorlar mı acaba diyerek kendimize soruyoruz. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

"50 SENEDE YAŞADIĞIMIZ REZİLLİKLERİ, BU SENE YAŞADIK"

Türk futbolunun zarar gördüğünü belirten Gökhan Karagöl, "Yabancı hakemler geldi. Türk VAR hakemleri biraz kendinize çekidüzen vermediniz mi hala? Ey Türk hakemleri, kendinize çekidüzen vermediniz mi hala? Bu konuşmalarımdan sonra da bana ceza vermeyi düşünmeyin. Cezayı bana değil, cezayı verecek kurumlara verin. 50 senede yaşadığımız rezillikleri, biz bu sene Türk futbolunda yaşadık. Bunun da sorumluları belli. Yeter adil olun, gördüğünüzü çalın. Korkmayın, başka hesapların içinde olmayın. Burası Anadolu'nun göbeği. Sivasspor'la da kimse oynamasın" ifadelerini kullandı.