G.Saray finalleri sever!

Son iki haftaya girerken G.Saray, derbi öncesi 6 puan önde. Aslantepe'deki maçta F.Bahçe bir sürpriz yapabilir mi? Yoksa bir puanın yettiği Cimbom, işi bitirir mi?
LEVENT TÜZEMEN:
Atı alan Üsküdar'ı geçti. Karagümrük galibiyeti, Galatasaray'ı yüzde
99.9 şampiyon yaptı. Son 2 haftaya 6 puan önde girecek Galatasaray'a bir puan yetecek.
Şampiyonluğun gerçekleşmemesi için mucize yaşanmalı. Geriye düştüğü maçları çevirmesini
bilen Galatasaraylı oyuncular; tecrübe, kalite olarak bir puanı haydi haydi alabilecek güce
sahipler. Bu saatten sonra şampiyonluk Florya'da kutlanır.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Galatasaray, Karagümrük maçını kazanınca
çok rahatladı. Çünkü bu maç zordu. Bilhassa düşme mücadelesi
veren takımlar içinde kadrosu en güçlü takım
Karagümrük'tü. Üstelik de Karagümrük, Ziraat Türkiye
Kupası'nda Galatasaray'ı elemişti. Ama bu maçta
zor da olsa 3 puan elde edilince Fenerbahçe
maçına Galatasaray, çok rahat çıkacak. Kendi seyircisi önünde, üstelik de beklemediği bir kazaya uğrasa dahi yine son maçta bir puan kendilerine yetiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Buruk ve takımı,
önemli bir sezon geçirdi. Kendilerine
güvenleri üst seviyede. Nerede-nasıl
oynayacaklarını iyi biliyorlar. Bu maçta
puan aldıklarında şampiyon olacaklar.
Fırsatı kaçırmak istemezler. Dolayısı ile maçın temposunu düşüren, çok sık faul yapan, hiç acele etmeyen, belki de sağlıkçıları 3-4 kere sahaya davet ettiren bir takım seyredersek sürpriz olmaz.
Çünkü aynısını Kadıköy'de de yaptılar.
26 faulle bitirdiler maçı, kaleye bir
şut çektiler. İsmail Kartal ve Fenerbahçe;
taraftarla barışacağı maça çıkacak. Çok iyi
bir sezon geçirdiler ama seyircilerine bu galibiyeti
hediye etmeleri gerekiyor. Rakip onların
baskı kurmasına izin vermeyecek. Bir türlü
konsantrasyonu sağlamaları, her şeyden
önce maçı 11'e 11 sürdürmeleri gerekiyor.
Bu derbi, "Kendine özel"dir… Şampiyonluk bir kenara, kazanan "Ligin ağabeyi" olur.
BÜLENT TİMURLENK:
Galatasaray'da son iki haftada futbolu konuşanlar Buruk, takımı ve taraftarlar. Yönetim ve seçimde aday olanların gündeminde yeşil çimdeki oyun yok, beton var, inşaat var. Taraftar astronomik artışa rağmen kombineleri tüketti ama o kombineleri yarı fiyatına almak için yarışan Divan Kurulu üyeleri iki yıldır Erden Timur için 'atanmış' diyerek en başarılı yöneticiyi de usandırdılar. Yani derbide Galatasaray'ın ilk rakibi Galatasaray.
Fenerbahçe'de İsmail, İrfan Can Kahveci ve Becao yokken, bir puanın yettiği bir Galatasaray karşısında ve 50 bin taraftar önünde ne kadar şansı var peki? İsmail Kartal ve takımı, ilk derbide almadığı bütün riskleri alacak ve karşısında geçen sezon gibi partileyip gelmiş bir Galatasaray olmayacak.
KARTAL KARİYERİNİ YÖNETEMEDİ
İsmail Kartal'ın takımı saha içinde toplayıp yaptığı konuşma, "Tribünlere şov yapıyor. Yönetime de 'Bu takımın lideri benim' mesajı veriyor" diye de yorumlandı. Koç ve aday olan Aziz Yıldırım Mourinho ile görüştü. SABAH Spor bu haberleri verdi. Görüşünüz nedir?
LEVENT TÜZEMEN:
Ben bildim bileli
F.Bahçe şöhretli oyuncuları ve şöhretli teknik
adamları hep transfer eder. F.Bahçe'nin
tarihine baktığımız zaman Roberto Carlos,
Anelka, Ortega, Alex, Van Hooijdonk, Van
Persie gibi yıldızları kadrosuna kattı. Yeni sezonda başkan Ali Koç veya adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım Mourinho'yu göreve getirebilir.
Mourinho tribünleri ayağa kaldırır ama gelişi de çok pahalı
olur. Ayrıca yeniden bir kadro yaratmak ister...
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Ben bir şov olarak değerlendirmiyorum.
6 puan geriden ligin son 3 haftasına girilirken 'Takımın
lideri benim' diye bir tablo yaratmak mantıkla bağdaşmıyor. Ben onu, "Bu maçı ne yapıp edip kazanalım" diye bir motivasyon konuşması olarak değerlendiriyorum.
F.Bahçe'nin şampiyonluğu mucizeye bağlı ama G.Saray şampiyon
olduğunda Kartal'ın devam etmesi yüzde sıfır ihtimal.
GÜRCAN BİLGİÇ:
İsmail hoca, kafasında bu tür mesajları
taşıyan biri değil. Sahada hep birlikte olmaları, derbi öncesinde
taraftara verilen bir 'birlik' mesajı. Takım içinde sorunlar
olduğu şeklinde haberler çıktı. Takım da buna 'Biz buradayız' mesajını verdi. Yani; sadece taraftardan destek istediler.
Mourinho veya bir başkası; sezonda şampiyonluk
yoksa camiaya yeni umut vermeliler. Portekizli'nin durmak
bilmeyen transfer isteklerini de güçlü bir başkan karş-ı
lar zaten. Böyle bir teknik adam, kulübü de anlayış ve kültür olarak yukarı taşır, vizyon farklılaşır.
BÜLENT TİMURLENK:
İsmail
Kartal imza attığında yönetim onu
"Fenerbahçe'nin neferi" olarak takdim
etti. Nefer olduğu bir yerde lider siz değilsinizdir.
"Gel dediler geldim, git dediler
gittim" sözünün sahibi, kendi
kariyerini yönetmekten uzak
biridir. Kartal ne zaman liderliğini kanıtlayabilirdi peki?
Takımı Süper Kupa finalini oynamak
isterken, yönetim katına
çıkar "Biz Urfa'ya gidiyoruz" der,
kabul görmezse de istifa ederdi.
Kartal ne yaptı? Kendisine 3
günlük sağlık raporu alındığında
sustu. O zaman ne demeli? Geçmiş olsun İsmail Kartal.
ALİ KOÇ HER SENE GÖLE MAYA ÇALIYOR!
ALI Koç, 3 Şubat'ta Divan'da yaptığı konuşmada "Haziranda yokum, yeni başkan gelecek. Bu kararımın F.Bahçe'nin hayrına olduğuna inanın" demişti. 4 ay sonra kararından vazgeçip aday oldu. Sadettin Saran'ı da adaylıktan vazgeçirdi. Yaşanan süreç için düşünceniz nedir? Koç, 6 sezonda başarılı mı başarısız mı?
LEVENT TÜZEMEN:
Koç, başkanlığı
döneminde futbolda dikiş tutturamadı.
Her sene yeni bir takım kurmak, yeni
bir teknik adamla çalışmak şampiyonluk yarışında F.Bahçe'yi Nasrettin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diye göle maya çalmasına
benziyor. Ali Bey'in
yönetiminde bir istikrar var ama kadro ve hoca tercihlerinde
istikrarsızlık var. G.Saray, Derwall gibi dev
bir antrenörü göreve getirdi ama ilk iki yıl şampiyonluk
yaşamadı. Yönetim, Derwall'e destek verdi, şampiyonluk da geldi.
Ali Bey, yeni seçeceği teknik
direktörle uzun vadeli bir planlama yapmalı.
Başarısızlıkta sil baştan yapmamalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Kendisi hırslı bir yapıya
sahip. Ben şampiyon olsa da olmasa da Ali Koç'un devam edeceğini önceden tahmin ediyordum.
Şimdi onun öncelikli hedefi, kimsenin
tartışmayacağı en az Mourinho'ya kadar kariyerli bir
teknik direktör ile anlaşacağını tahmin ediyorum. O
olmazsa taraftarın stresini düşürecek bir hoca olmalı.
Zaten buna inanmasa 'Devam ediyorum' demez.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Koç, devam etmeye
niyetli olmadığını kasımda açıkladı
aslında. Saran'a da kulübün
hesaplarını açtı. Ama "Asla, asla demem" diyerek açık kapı da bırakmıştı.
Muhtemelen
neden devam ettiğini de açıklayacaktır.
Koç'un ilk üç sezonu
beceriksizlikle geçti. Dördüncü
sezon pandemiye çarptı. Son iki sezon ise iyi başkanlık yapıyor.
İyi takımlar kurdu, doğru
hocalar seçti. Transferde satışlar ile
kulübe ciddi rakamlar soktu. Bu yaz da en
az 50 milyon Euro'luk bonservis geliri bekleniyor. Herkes tabelaya bakıyor ve öfkeli.
Ama hakemlerle
ilgili ciddi bir mücadele başladı ve temmuzdaki
TFF seçiminde son nokta koyulacak. Türk futboluna
'adalet
' gelmesi için bayrak açıldı. Bu iklim
değişmezse, liyakat sahibi bir futbol yönetimi olmazsa,
geçmiş tekrarlanır. Ali Koç'u, Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey de bu; değişim için konuşmanın dışına çıkıp bir şey yaptı.
BÜLENT TİMURLENK:
Koç elbette ki başarılı
değil. Diyelim ki o kendini başarılı ama haksızlığa uğramış bir başkan olarak görüyor. Onun yanıldığını ve daha iyisini yapacağına inanan biri çıkmalı karşısına ki
Aziz Yıldırım
çıktı... 20 yıldır "Hayalim Fenerbahçe başkanlığı"
diyen Sadettin Saran, Ali Koç'a verdiği "Sen varsan
ben aday değilim" sözünden yıllar önce kendine verdiği, "Başkan olacağım"
sözünü yerine getirmiyorsa
takdir Fenerbahçe camiasınındır.
ÖZBEK RAKİP TANIMAZ!
G.Saray'da her şey iyi giderken, sürpriz şekilde son gün Süheyl Batum aday olup Dursun Özbek'e suçlamalarda bulundu. G.Saray'da bir oyun mu oynanıyor? Seçimde ne olur?
LEVENT TÜZEMEN:
G.Saray'da çok önemli projeler bitme aşamasına geldi. Özbek, temmuz ayında Kemerburgaz'ı hizmete açacak. Florya'dan ilk etapta gelecek 70 milyon dolar ile Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatıp G.Saray'ı faiz yükünden kurtaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa o parayı, G.Saray kullanacak. Mevcut şartlarda kulübe gelen paradan vergiler düştükten sonra kalanın yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor. Süheyl Batum hocanın hiçbir projesi yok, tamamen Florya'ya endeksli bir plan yapıyor. G.Saray üyelerinin analizleri doğru yapıp, sağduyulu bir karar vereceğini düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL
: Özbek seçimi rahat kazanır. Galatasaray artık öyle bir havaya girdi ki yönetim cephesinde yaşananlar takımı etkilemiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Galatasaray kongresinin kendi has yapısı var. Stat bitti, Adnan Polat'ı ibra etmedi. İki şampiyonluk vardı, Aysal'a Riva yetkisini vermedi, gönderdi. Özbek, "Başka kime oy verecekler" dedi, rahmetli Mustafa Cengiz'i başkan seçti. Şimdi Florya arazisi için bir tartışma var. Yani; kongre İcardi'ye bakmaz. Florya'nın matematiğinde kim haklıysa, seçimi de o kazanır.
BÜLENT TİMURLENK:
Batum'un adaylığının ardındaki isim olarak gösterilen Rezan Epözdemir, kulübün geleneklerine uzak bir isim. Özbek elbette ki her şeyi doğru yapmış olamaz. Projelerinizi aylar öncesinden hazırlar, amatör dallar dahil çözüm önerilerinizi üyelere sunar, elbette aday olabilirsiniz. Bunu son güne bıraktığınızda seçim sonrasında, "Galatasaray'ı kurtarmak" için denize atlıyormuş gibi lanse edilen Batum, o denizden çıkar, ekibindekilere "Beni kim itti arkadaşlar" diye sorar.