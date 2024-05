G.Saray finalleri sever!

KARTAL KARİYERİNİ YÖNETEMEDİ

ALİ KOÇ HER SENE GÖLE MAYA ÇALIYOR!

ÖZBEK RAKİP TANIMAZ!

Atı alan Üsküdar'ı geçti. Karagümrük galibiyeti, Galatasaray'ı yüzde99.9 şampiyon yaptı. Son 2 haftaya 6 puan önde girecek Galatasaray'a bir puan yetecek.Şampiyonluğun gerçekleşmemesi için mucize yaşanmalı. Geriye düştüğü maçları çevirmesinibilen Galatasaraylı oyuncular; tecrübe, kalite olarak bir puanı haydi haydi alabilecek gücesahipler.Galatasaray, Karagümrük maçını kazanıncaçok rahatladı. Çünkü bu maç zordu. Bilhassa düşme mücadelesiveren takımlar içinde kadrosu en güçlü takımKaragümrük'tü. Üstelik de Karagümrük, Ziraat TürkiyeKupası'nda Galatasaray'ı elemişti. Ama bu maçtazor da olsa 3 puan elde edilince Fenerbahçemaçına Galatasaray, çok rahat çıkacak.Buruk ve takımı,önemli bir sezon geçirdi. Kendilerinegüvenleri üst seviyede. Nerede-nasıloynayacaklarını iyi biliyorlar. Bu maçtapuan aldıklarında şampiyon olacaklar.Fırsatı kaçırmak istemezler.Çünkü aynısını Kadıköy'de de yaptılar.26 faulle bitirdiler maçı, kaleye birşut çektiler. İsmail Kartal ve Fenerbahçe;taraftarla barışacağı maça çıkacak. Çok iyibir sezon geçirdiler ama seyircilerine bu galibiyetihediye etmeleri gerekiyor. Rakip onlarınbaskı kurmasına izin vermeyecek. Bir türlükonsantrasyonu sağlamaları, her şeydenönce maçı 11'e 11 sürdürmeleri gerekiyor.Bu derbi, "Kendine özel"dir…Galatasaray'da son iki haftada futbolu konuşanlar Buruk, takımı ve taraftarlar. Yönetim ve seçimde aday olanların gündeminde yeşil çimdeki oyun yok, beton var, inşaat var. Taraftar astronomik artışa rağmen kombineleri tüketti ama o kombineleri yarı fiyatına almak için yarışan Divan Kurulu üyeleri iki yıldır Erden Timur için 'atanmış' diyerek en başarılı yöneticiyi de usandırdılar.Fenerbahçe'de İsmail, İrfan Can Kahveci ve Becao yokken, bir puanın yettiği bir Galatasaray karşısında ve 50 bin taraftar önünde ne kadar şansı var peki? İsmail Kartal ve takımı, ilk derbide almadığı bütün riskleri alacak ve karşısında geçen sezon gibi partileyip gelmiş bir Galatasaray olmayacak.Ben bildim bileliF.Bahçe şöhretli oyuncuları ve şöhretli teknikadamları hep transfer eder. F.Bahçe'nintarihine baktığımız zaman Roberto Carlos,Anelka, Ortega, Alex, Van Hooijdonk, VanPersie gibi yıldızları kadrosuna kattı.Mourinho tribünleri ayağa kaldırır ama gelişi de çok pahalıolur. Ayrıca yeniden bir kadro yaratmak ister...Ben bir şov olarak değerlendirmiyorum.6 puan geriden ligin son 3 haftasına girilirken 'Takımınlideri benim' diye bir tablo yaratmak mantıkla bağdaşmıyor.F.Bahçe'nin şampiyonluğu mucizeye bağlı ama G.Saray şampiyonolduğunda Kartal'ın devam etmesi yüzde sıfır ihtimal.İsmail hoca, kafasında bu tür mesajlarıtaşıyan biri değil. Sahada hep birlikte olmaları, derbi öncesindetaraftara verilen bir 'birlik' mesajı. Takım içinde sorunlarolduğu şeklinde haberler çıktı.Mourinho veya bir başkası; sezonda şampiyonlukyoksa camiaya yeni umut vermeliler. Portekizli'nin durmakbilmeyen transfer isteklerini de güçlü bir başkan karş-ılar zaten.İsmailKartal imza attığında yönetim onu"Fenerbahçe'nin neferi" olarak takdimetti. Nefer olduğu bir yerde lider siz değilsinizdir."Gel dediler geldim, git dedilergittim" sözünün sahibi, kendikariyerini yönetmekten uzakbiridir.Takımı Süper Kupa finalini oynamakisterken, yönetim katınaçıkar "Biz Urfa'ya gidiyoruz" der,kabul görmezse de istifa ederdi.Kartal ne yaptı? Kendisine 3günlük sağlık raporu alındığındasustu. O zaman ne demeli?Koç, başkanlığıdöneminde futbolda dikiş tutturamadı.Her sene yeni bir takım kurmak, yenibir teknik adamla çalışmak şampiyonluk yarışındabenziyor. Ali Bey'inyönetiminde bir istikrar var ama kadro ve hoca tercihlerindeistikrarsızlık var. G.Saray, Derwall gibi devbir antrenörü göreve getirdi ama ilk iki yıl şampiyonlukyaşamadı.Ali Bey, yeni seçeceği teknikdirektörle uzun vadeli bir planlama yapmalı.Başarısızlıkta sil baştan yapmamalı.Kendisi hırslı bir yapıyasahip.Şimdi onun öncelikli hedefi, kimsenintartışmayacağı en az Mourinho'ya kadar kariyerli birteknik direktör ile anlaşacağını tahmin ediyorum. Oolmazsa taraftarın stresini düşürecek bir hoca olmalı.Zaten buna inanmasa 'Devam ediyorum' demez.Koç, devam etmeyeniyetli olmadığını kasımda açıkladıaslında. Saran'a da kulübünhesaplarını açtı.Muhtemelenneden devam ettiğini de açıklayacaktır.Koç'un ilk üç sezonubeceriksizlikle geçti. Dördüncüsezon pandemiye çarptı.İyi takımlar kurdu, doğruhocalar seçti. Transferde satışlar ilekulübe ciddi rakamlar soktu. Bu yaz da enaz 50 milyon Euro'luk bonservis geliri bekleniyor.Ama hakemlerleilgili ciddi bir mücadele başladı ve temmuzdakiTFF seçiminde son nokta koyulacak. Türk futboluna' gelmesi için bayrak açıldı. Bu iklimdeğişmezse, liyakat sahibi bir futbol yönetimi olmazsa,geçmiş tekrarlanır. Ali Koç'u,Koç elbette ki başarılıdeğil.Aziz Yıldırımçıktı... 20 yıldır "Hayalim Fenerbahçe başkanlığı"diyen Sadettin Saran, Ali Koç'a verdiği "Sen varsanben aday değilim" sözünden yıllar önce kendine verdiği,sözünü yerine getirmiyorsatakdir Fenerbahçe camiasınındır.G.Saray'da çok önemli projeler bitme aşamasına geldi. Özbek, temmuz ayında Kemerburgaz'ı hizmete açacak. Florya'dan ilk etapta gelecek 70 milyon dolar ile Bankalar Birliği'ne olan borcu kapatıp G.Saray'ı faiz yükünden kurtaracak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa o parayı, G.Saray kullanacak. Mevcut şartlarda kulübe gelen paradan vergiler düştükten sonra kalanın yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor. Süheyl Batum hocanın hiçbir projesi yok, tamamen Florya'ya endeksli bir plan yapıyor. G.Saray üyelerinin analizleri doğru yapıp, sağduyulu bir karar vereceğini düşünüyorum.: Özbek seçimi rahat kazanır. Galatasaray artık öyle bir havaya girdi ki yönetim cephesinde yaşananlar takımı etkilemiyor.Galatasaray kongresinin kendi has yapısı var. Stat bitti, Adnan Polat'ı ibra etmedi. İki şampiyonluk vardı, Aysal'a Riva yetkisini vermedi, gönderdi. Özbek, "Başka kime oy verecekler" dedi, rahmetli Mustafa Cengiz'i başkan seçti. Şimdi Florya arazisi için bir tartışma var. Yani; kongre İcardi'ye bakmaz. Florya'nın matematiğinde kim haklıysa, seçimi de o kazanır.Batum'un adaylığının ardındaki isim olarak gösterilen Rezan Epözdemir, kulübün geleneklerine uzak bir isim. Özbek elbette ki her şeyi doğru yapmış olamaz. Projelerinizi aylar öncesinden hazırlar, amatör dallar dahil çözüm önerilerinizi üyelere sunar, elbette aday olabilirsiniz. Bunu son güne bıraktığınızda seçim sonrasında, "Galatasaray'ı kurtarmak" için denize atlıyormuş gibi lanse edilen Batum, o denizden çıkar, ekibindekilere "Beni kim itti arkadaşlar" diye sorar.