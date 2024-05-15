Anlat hocam! Bu kararı neden aldın?

UEFA, yaklaşan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi kritik bir karara imza attı.Rosetti, hakem ve takım kaptanlarının EURO 2024'te oyunun imajını koruma sorumluluğunu paylaşması gerektiğini belirterek, "Hakemlerin sahada bazen 'istenmeyen' kararlar almasını ve sorumluluğu üstlenmesini, aynı zamanda daha açık olmalarını ve belirli kararlara neyin yol açtığını açıklamalarını istiyoruz.Video Yardımcı Hakem'den (VAR) pek çok bilgi alınıyor." ifadelerini kullandı. Rosetti ayrıca, hakemle konuşan tek oyuncunun kaptanlar olmasını istediklerini bildirdi.