SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 7 ayrılık! 5-9 arası transfer yapılacak

Beşiktaş Kulübü yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor... Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldığı gibi üçüncülük iddiasını da yitiren ve elinde Türkiye Kupası finali kalan siyah beyazlı ekip çok sayıda isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-Beyazlılar'da bu yaz dönemi Cenk, Salih, Ghezzal, Umut, Utku ve Worrall'ın sözleşmeleri sona eriyor. Bu isimlerden Ghezzal ve Worrall'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim ayrıca kontratı devam eden 17 isimle de masaya oturacak. Bu isimlerden Rosier, Onana, Hasic, Montero ve Cisse ile de yolları ayırmanın planları yapılıyor.

Kadroya dahil edilecek isimler konusunda da ince elenip sık dokunuyor. Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi, tespit edilen oyuncuların maliyetlerini çıkardı ve görüşmelere başladı. Scout ekibinin 30'a yakın ismi takip ettiği bunların arasından, kadro müsaitliğine göre 5 ila 9 arasında ismin transfer edileceği gelen haberler arasında. (Hürriyet)