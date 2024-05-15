Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 7 ayrılık! 5-9 arası transfer yapılacak
Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:14

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 7 ayrılık! 5-9 arası transfer yapılacak

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 7 ayrılık! 5-9 arası transfer yapılacak

Beşiktaş yönetimi sözleşmesi devam eden ancak gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 17 futbolcuyla masaya oturacak. Kadro maliyetini azaltmak ve verim alınmayan isimlerle yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah beyazlı ekip bir yandan da scout ekibinin izlediği isimleri masaya yatırmış durumda. Takıma 5-9 arası takviye yapılması söz konusu...

Beşiktaş Kulübü yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor... Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldığı gibi üçüncülük iddiasını da yitiren ve elinde Türkiye Kupası finali kalan siyah beyazlı ekip çok sayıda isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-Beyazlılar'da bu yaz dönemi Cenk, Salih, Ghezzal, Umut, Utku ve Worrall'ın sözleşmeleri sona eriyor. Bu isimlerden Ghezzal ve Worrall'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim ayrıca kontratı devam eden 17 isimle de masaya oturacak. Bu isimlerden Rosier, Onana, Hasic, Montero ve Cisse ile de yolları ayırmanın planları yapılıyor.

Kadroya dahil edilecek isimler konusunda da ince elenip sık dokunuyor. Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi, tespit edilen oyuncuların maliyetlerini çıkardı ve görüşmelere başladı. Scout ekibinin 30'a yakın ismi takip ettiği bunların arasından, kadro müsaitliğine göre 5 ila 9 arasında ismin transfer edileceği gelen haberler arasında. (Hürriyet)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 7 ayrılık! 5-9 arası transfer yapılacak
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