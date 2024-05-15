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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:24

SON DAKİKA HABERİ: Sivassporlu Emre Gökay’a Galatasaray ve Beşiktaş kancası!

SON DAKİKA HABERİ: Sivassporlu Emre Gökay’a Galatasaray ve Beşiktaş kancası!

Sivasspor’un gelecek vadeden yıldız adayı Emre Gökay’a birçok takımdan teklif var. 18 yaşına girecek olan futbolcuya Avrupa’dan tekliflerin ardından iç piyasadan da nabız yoklamalar başladı. Galatasaray ve Beşiktaş’ın Emre için fiyat sorduğu öğrenildi.

Sivasspor altyapısından dikkatleri üzerine çeken Emre Gökay yine transferin gözde isimlerinden biri olacak. Avrupa'nın önemli gazeteleri tarafından gelecek vadeden en önemli yıldızlardan biri olarak gösterilen Emre Gökay'la çok sayıda yabancı takım ilgileniyordu. Genç futbolcuyla ilgili olarak iç piyasada da hareketlilik başladığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Emre Gökay ile ilgili Beşiktaş ve Galatasaray'ın nabız yokladığı ve fiyat bilgisi aldığı öğrenildi.

Devre arasında Yunus Emre Konak'ı 5 milyon Euro'ya İngiliz ekibi Brentford'a satan Yiğidolar, sezona damga vuran Rey Manaj'ın yanı sıra Emre Gökay'ın da satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Henüz genç oyuncuyla alakalı bir rakam vurgusu yapmayan Kırmızı-Beyazlılar'ın beklentisinin en az 5 milyon Euro olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

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SON DAKİKA HABERİ: Sivassporlu Emre Gökay’a Galatasaray ve Beşiktaş kancası!
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