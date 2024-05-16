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Giriş Tarihi: 16.5.2024 15:00

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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