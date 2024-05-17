SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da hedef önce şampiyonluk, sonra kupalar

Galatasaray yönetimi hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırmayı istemiyor. Sarı kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem şampiyonluk kupası hem de Süper Kupa için bir talepte bulunmadı. Yönetim, iki kupa için de Rams Park'ta özel bir tören yapmayı planlıyor.

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki final maçına U19 takımı ile çıkmış, Galatasaray yarıda kalan maçı 1-0 önde bitirmişti. TFF kararı ile Aslan 3-0 hükmen galip ilan edilmişti. Galatasaray yönetimi pazar gecesi için sadece TFF'den şampiyon olan kadınların kupasını istedi. Kadın takımı maça gelecek, taraftarın önünde kupasını havaya kaldıracak.

KEMERBURGAZ'DA TARİHİ PİKNİK

Bu arada Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de müzesine götürdüğü UEFA Kupası'nı bugün Kemerburgaz'da kutlayacak. Başkan Dursun Özbek tarafından organize edilen piknikte üyeler Kemerburgaz'da buluşacak. Hem yeni tesislerden mesaj verilirken hem de zaferin 24. yılı hatırlanacak. Bu önemli buluşmaya teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcuların da katılması bekleniyor.