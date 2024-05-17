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Giriş Tarihi: 17.5.2024 14:37

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya yıldız transferi! Okan Buruk onu istedi...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan orta sahaya yıldız transferi! Okan Buruk onu istedi...

Son dakika haberleri: Pazar günü Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, Okan Buruk'un da orta sahaya güç katmak için istediği yıldız oyuncu için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor. Berabere kalması ya da galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılı takımda aynı zamanda transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor...

SOFYAN AMRABAT GÜNDEME GELDİ

Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Bu gelişmeden sonra kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Okan Buruk'un da istediği yıldız oyuncu için görüşmeler yapılacak. Oyuncunun piyasa değeri 22 milyon Euro.

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Son dakika haberleri: Galatasaray'dan orta sahaya yıldız transferi! Okan Buruk onu istedi...
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