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Giriş Tarihi: 18.5.2024 22:49

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber! Tam 5 eksik

AA
Fenerbahçe’ye derbi öncesi kötü haber! Tam 5 eksik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.

DERBİ ÖNCESİ 5 EKSİK

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao cezası sebebiyle oynayamayacak.

Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber! Tam 5 eksik
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