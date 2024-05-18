Fenerbahçe’ye derbi öncesi kötü haber! Tam 5 eksik

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi.
DERBİ ÖNCESİ 5 EKSİK
Fenerbahçe'de derbi maç öncesi Rodrigo Becao cezası sebebiyle oynayamayacak.
Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek de sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek.