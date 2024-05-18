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Giriş Tarihi: 18.5.2024 12:32

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Altay Bayındır yalanlaması

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’dan Altay Bayındır yalanlaması

Trabzonspor, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'la ilgili çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın transferine ilişkin çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Altay Bayındır için herhangi bir çalışma olmadığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bordo-Mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır'ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Altay Bayındır yalanlaması
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