Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Hatayspor! İlk 11’ler belli oldu

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak. Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin | Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson | Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica | Cenk Tosun

Atakaş Hatayspor: Bekaj | Cemali, Burak, Kilama, Kamil Ahmet | Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro | Strandberg

CEZALILAR DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.