Trabzonspor’un rakibi Başakşehir! Zorlu maçta 11’ler belli oldu

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Bordo mavililer, topladıkları 61 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligin üçüncü sırasında yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Rams Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Onur, Deniz, Kemen, Berkay, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

Trabzonspor, Rams Başakşehir karşısında galibiyete ulaşması durumunda ligin üçüncü sırasında yer almayı garantileyecek ve gelecek sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek.

Rams Başakşehir ise 58 puanla ligin dördüncü sırasında yer alırken, Trabzonspor'a karşı galip gelmeleri durumunda lig üçüncülüğü için çok önemli bir avantajı elde etmiş olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19'da başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.