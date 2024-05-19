3.’lük biletini cebine koydu

Trabzonspor takımı, galibiyeti taraftarıyla coşku içinde kutladı. Bordo-mavili kulüp de, "Dünyanın en büyük şehir takımının anlı şanlı taraftarına teşekkür" diye mesaj yayınladı.
KAFASINI KONUŞTURUYOR
Bu sezon Süper Lig'deki yedinci kafa golünü Başakşehir ağlarına gönderen Paul Onuachu, 2010/11'den bu yana Trabzon formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Oscar Cardozo'yu yakaladı (7 gol; 2014/15).
Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Onuachu, Trabzonspor'un son 4 sezondaki en golcü oyuncusu Cornelius'u yakaladı. Nijeryalı futbolcu ligin son haftasında ağları sarsarsa Cornelius'u geride bırakıp Karadeniz ekibinde 2019-2020 sezonunda 24 golle kral olan Norveçli Alexander Sörloth'un ardından son yılların en golcü oyuncusu ünvanını alacak.
MENDY VE UĞURCAN SEZONU BİTİRDİLER!
Trabzon'un Fransız ön liberosu Batista Mendy ile Uğurcan, Başakşehir maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki oyuncu ile kaptan ligin son haftasında oynayacakları A.Gücü müsabakasında forma giyemeyecek.
Öte yandan perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacakları kupa finalinde ise 2 yıldız sahaya çıkabilecek.
BEŞİKTAŞ MAÇINA TREZEGUET MÜJDESİ
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında hafta içerisinde oynanacak olan Türkiye Kupası final maçı öncesi sakatlığı bulunan Trezeguet'in yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncunun sakatlığıyla ilgili müjdeli haberi vererek, "Pazar günü aramıza katılacak ve takımla çalışmalara başlayacak"
dedi.