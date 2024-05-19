3.’lük biletini cebine koydu

Trabzonspor takımı, galibiyeti taraftarıyla coşku içinde kutladı. Bordo-mavili kulüp de, "Dünyanın en büyük şehir takımının anlı şanlı taraftarına teşekkür" diye mesaj yayınladı.Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Onuachu, Trabzonspor'un son 4 sezondaki en golcü oyuncusu Cornelius'u yakaladı. Nijeryalı futbolcu ligin son haftasında ağları sarsarsa Cornelius'u geride bırakıp Karadeniz ekibinde 2019-2020 sezonunda 24 golle kral olan Norveçli Alexander Sörloth'un ardından son yılların en golcü oyuncusu ünvanını alacak.Trabzon'un Fransız ön liberosu Batista Mendy ile Uğurcan, Başakşehir maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.Öte yandan perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacakları kupa finalinde ise 2 yıldız sahaya çıkabilecek.Trabzonspor ile Beşiktaş arasında hafta içerisinde oynanacak olan Türkiye Kupası final maçı öncesi sakatlığı bulunan Trezeguet'in yetişip yetişmeyeceği merak ediliyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncunun sakatlığıyla ilgili müjdeli haberi vererek,dedi.