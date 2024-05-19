Bu derbi nefes kesecek

Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular,geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi,derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.Okan Buruk, oyuncularınıve çarşambaFlorya'da takımını topladı.Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk,Sanchezdışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor veHücum hattındakidörtlüsü derbidedeğişmeyecek.Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.Bir puan şampiyonluk için yetse deOkan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiğiYönetim de derbiöncesi birikmişMetin Oktay Tesisleri'ndemoralleri üst seviyeye getirdi.Süper Lig'in son 8 haftasına Dries Mertens damgasını vurdu. Sırasıylaile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede.Jose Mourinho, Conte, Pioli gibi teknik adamların isimleri yüksek sesle konuşulurkenSarı kart cezalısı Becao, sakatlıkları bulunanyok.durumu ise bugün belli olacak.Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmandaİsmail Kartal, oyuncularınadedi.Oyuncu kadrosunun da moral olarak bir hayli düştüğü gelen bilgiler arasında.Barış Alper Yılmaz ile mücadele edecek olanuyarılarda bulunuldu.Stoperde Çağlar'ın forması garanti.Orta alanda Fred ilk 11'de. Son maçta bu bölgede etkili olanSon dakikada gelen Cengiz Ünder'in sakatlığı can sıktı. İsmail Kartal, sağ kanatta mecburen Szymanski'ye görev verecek.Ferdi, Hakim Ziyech'e nefes aldırmayacak.Fenerbahçe, ataklarını daha çok sol taraftan geliştirmeye çalışacak.Tadic ve Ferdi ile ikili bindirmeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan bu üçgene dahil olacak.