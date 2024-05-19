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Giriş Tarihi: 19.5.2024

Bu derbi nefes kesecek

MEHMET ÖZCAN
CEYHUN SAMET YÜKSEL
Bu derbi nefes kesecek

6 puan farkla sahaya çıkacak olan lider G.Saray'da tek hedef galibiyet. Cimbom bir puan bile alırsa, 50 bin taraftarının önünde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Mucize peşindeki F.Bahçe, kazanıp umutlarını da son haftaya taşımanın peşinde. Kanarya galip gelirse, 0-0'lık ilk maç nedeniyle ikili averajı alacak

MEHMET ÖZCAN
10 MADDEDE FLORYA
1- Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.
2- Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.
3- Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi ve çarşamba Florya'da takımını topladı.
4- Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim yerine Sanchez'le başlama kararı aldı.
5- Sanchez dışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor ve Kerem Demirbay'la arasında bugünkü maç için rekabet yaşanıyor.
6- Hücum hattındaki Hakim Ziyech-Mertens-Barış Alper-İcardi dörtlüsü derbide değişmeyecek.
7- Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.
8- Bir puan şampiyonluk için yetse de Florya'da tüm oyun planı galibiyet üzerine kuruldu.
9- Okan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiği Fenerbahçe'nin tüm hücum setlerini oyuncularına ezberletti.
10- Yönetim de derbi öncesi birikmiş 3 maçlık galibiyet primini ödeyerek Metin Oktay Tesisleri'nde moralleri üst seviyeye getirdi.

PRES MERTENS'LE BAŞLAYACAK
Süper Lig'in son 8 haftasına Dries Mertens damgasını vurdu. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor ve Karagümrük ile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede. Yıldız 10 numara, Fenerbahçe derbisinde de Aslan'ın en önemli silahı ve hücum presini yönlendiren isim olacak.

SAMET YÜKSEL
10 MADDEDE SAMANDIRA
1- Jose Mourinho, Conte, Pioli gibi teknik adamların isimleri yüksek sesle konuşulurken İsmail Kartal da bu tartışmalar arasında takımını Galatasaray maçına hazırlamaya çalıştı.
2- Sarı kart cezalısı Becao, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kritik maçta yok. Serdar Aziz'in durumu ise bugün belli olacak.
3- Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda 18 maçta lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atıp 15 galibiyet-3 beraberlik aldı.
4- İsmail Kartal, oyuncularına "Taraftara derbi galibiyeti armağan etmeliyiz" dedi.
5- Oyuncu kadrosunun da moral olarak bir hayli düştüğü gelen bilgiler arasında.
6- Barış Alper Yılmaz ile mücadele edecek olan Osayi Samuel'e uyarılarda bulunuldu.
7- Stoperde Çağlar'ın forması garanti. Partneri ise Djiku ya da Oosterwolde olacak.
8- Orta alanda Fred ilk 11'de. Son maçta bu bölgede etkili olan Djiku ile Krunic arasında tercih yapılacak.
9- Son dakikada gelen Cengiz Ünder'in sakatlığı can sıktı. İsmail Kartal, sağ kanatta mecburen Szymanski'ye görev verecek.
10- Ferdi, Hakim Ziyech'e nefes aldırmayacak. Son lig maçlarını takip eden Ferdi, yıldız oyuncuyu özel olarak analiz etti.

HÜCUM AKLI TADİC
Fenerbahçe, ataklarını daha çok sol taraftan geliştirmeye çalışacak. Hakim Ziyech'in savunma yardımını yetersiz olarak analiz eden teknik heyet, Galatasaray sağ beki Kaan Ayhan'a yüklenecek. Tadic ve Ferdi ile ikili bindirmeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan bu üçgene dahil olacak. Fred de Ferdi Kadıoğlu'nu sık sık savunma arkasına kaçırmak için ara pasları deneyecek.
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Bu derbi nefes kesecek
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