Bu derbi nefes kesecek

MEHMET ÖZCAN
10 MADDEDE FLORYA
1-
Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için
geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.
2-
Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro
derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.
3-
Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi
ve çarşamba
Florya'da takımını topladı.
4-
Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim yerine Sanchez'le başlama kararı aldı.
5-
Sanchez
dışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor ve Kerem Demirbay'la arasında bugünkü maç için rekabet yaşanıyor.
6-
Hücum hattındaki Hakim Ziyech-Mertens-Barış Alper-İcardi
dörtlüsü derbide
değişmeyecek.
7-
Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.
8-
Bir puan şampiyonluk için yetse de Florya'da tüm oyun planı galibiyet üzerine kuruldu.
9-
Okan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiği Fenerbahçe'nin tüm hücum setlerini oyuncularına ezberletti.
10-
Yönetim de derbi
öncesi birikmiş 3 maçlık galibiyet primini ödeyerek
Metin Oktay Tesisleri'nde
moralleri üst seviyeye getirdi.
PRES MERTENS'LE BAŞLAYACAK
Süper Lig'in son 8 haftasına Dries Mertens damgasını vurdu. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor ve Karagümrük
ile oynanan maçların hepsinde gol pası veren Belçikalı oyuncu, asist krallığında 15 katkısı ile zirvede. Yıldız 10 numara, Fenerbahçe derbisinde de Aslan'ın en önemli silahı ve hücum presini yönlendiren isim olacak.
SAMET YÜKSEL
10 MADDEDE SAMANDIRA
1-
Jose Mourinho, Conte, Pioli gibi teknik adamların isimleri yüksek sesle konuşulurken İsmail Kartal da bu tartışmalar arasında takımını Galatasaray maçına hazırlamaya çalıştı.
2-
Sarı kart cezalısı Becao, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kritik maçta
yok. Serdar Aziz'in
durumu ise bugün belli olacak.
3-
Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda 18 maçta lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atıp 15 galibiyet-3 beraberlik aldı.
4-
İsmail Kartal, oyuncularına "Taraftara derbi galibiyeti armağan etmeliyiz"
dedi.
5-
Oyuncu kadrosunun da moral olarak bir hayli düştüğü gelen bilgiler arasında.
6-
Barış Alper Yılmaz ile mücadele edecek olan Osayi Samuel'e
uyarılarda bulunuldu.
7-
Stoperde Çağlar'ın forması garanti. Partneri ise Djiku ya da Oosterwolde olacak.
8-
Orta alanda Fred ilk 11'de. Son maçta bu bölgede etkili olan Djiku ile Krunic arasında tercih yapılacak.
9-
Son dakikada gelen Cengiz Ünder'in sakatlığı can sıktı. İsmail Kartal, sağ kanatta mecburen Szymanski'ye görev verecek.
10-
Ferdi, Hakim Ziyech'e nefes aldırmayacak. Son lig maçlarını takip eden Ferdi, yıldız oyuncuyu özel olarak analiz etti.
HÜCUM AKLI TADİC
Fenerbahçe, ataklarını daha çok sol taraftan geliştirmeye çalışacak. Hakim Ziyech'in savunma yardımını yetersiz olarak analiz eden teknik heyet, Galatasaray sağ beki Kaan Ayhan'a yüklenecek.
Tadic ve Ferdi ile ikili bindirmeler yapacak olan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan bu üçgene dahil olacak. Fred de Ferdi Kadıoğlu'nu sık sık savunma arkasına kaçırmak için ara pasları deneyecek.