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Giriş Tarihi: 19.5.2024 17:07

Florya'da Fenerbahçe formalı taraftara tepki!

Florya’da Fenerbahçe formalı taraftara tepki!

Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir taraftara tepki gösterdi.

Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Galatasaraylı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

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Florya'da Fenerbahçe formalı taraftara tepki!
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